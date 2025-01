Inter-news.it - Silvetti-Inter, trattativa saltata! Vince il Newell’s Old Boys

Leggi su Inter-news.it

Dall’Argentina, precisamente dal giornalista Uriel Iugt su X, arriva la definitiva sentenza sullatraOldper Mateo. Non sarà un giocatore nerazzurro. CHIUSURA – LatraOldsi sta chiudendo definitivamente, ma non in maniera positiva. La dirigenza nerazzurra non è riuscita a conre il giocatore a lasciare il club argentino. O meglio, il sì parziale c’era ma il presidente Ignacio Astore si è messo di mezzo e ha ottenuto ciò che voleva. Mateorimarrà ancora in Argentina e rinnoverà il suo contratto attuale con ilOld, è molto probabile che venga ceduto in estate, precisamente a luglio. Niente da fare perciò per l’, che non ha trovato l’accordo sui numeri della.DIFFERENZA – Con 7 milioni di euro la società meneghina ha convinto il club sud-americano a cedere Tomas Perez, che sarà un futuro giocatore nerazzurro.