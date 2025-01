Short track Europei Dresda 2025 al via domani | gli azzurri convocati

Leggi su Sportface.it

Questo weekend andrà in scena un appuntamento importantissimo per lo, ovvero gli attesissimidi. La città tedesca, infatti, ospiterà la rassegna continentale in cui l’Italia proverà ancora una volta a raccogliere risultati importantissimi, in quello che, chiaramente, è un appuntamento cruciale per quello che sarà l’avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina del prossimo anno. Le premesse ci sono, visto che la squadra azzurra porterà in pista nomi di altissimo livello, per provare almeno ad avvicinare i risultati straordinari dell’edizione 2024. Lo scorso anno, infatti, l’Italia terminò glidi Danzica con ben sei medaglie, di cui quattro d’oro. Sono dieci gli atletida direttore tecnico Kenan Gouadec.2024-11-01 ISU World Tour 2 MONTREAL, CANADA – NOVEMBER 1: Arianna Fontana of Italy competing during the ISU World Tour 2 at Arena Maurice-Richard on November 1, 2024 in Montreal, Canada.