Tg Ambiente – 27 4 2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Transizione energetica e decarbonizzazione, a che punto è l'Italia?
– Open-es Camp, così l'ESG può fare crescere le piccole e medie imprese
– Treni, nelle Marche si viaggia green con le automotrici storiche
– Le microplastiche penetrano con facilità nelle foglie

