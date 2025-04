Cader sul sentiero nel parco delle Cinque Terre soccorso con l’elicottero

soccorso a persona sul sentiero 351 all'interno del parco Nazionale delle 5 Terre.Un ragazzo di circa trent'anni, a seguito di una caduta di alcuni metri, è stato soccorso dalla squadra della sede spezzina intervenuta con 5 unità dei vigili del fuoco tra cui personale specializzato Saf (Speleo Alpino Fluviale) e l'elicottero Drago 157 dei vigili del fuoco proveniente dell'elinucleo di Genova. Sul posto presente anche il personale del soccorso Alpino. Lanazione.it - Cader sul sentiero nel parco delle Cinque Terre, soccorso con l’elicottero Leggi su Lanazione.it Riomaggiore (La Spezia), 27 aprile 2025 – Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei vigili del fuoco del Comando della Spezia è intervenuta nel Comune di Riomaggiore per una persona sul351 all'interno delNazionale.Un ragazzo di circa trent'anni, a seguito di una caduta di alcuni metri, è statodalla squadra della sede spezzina intervenuta con 5 unità dei vigili del fuoco tra cui personale specializzato Saf (Speleo Alpino Fluviale) e l'elicottero Drago 157 dei vigili del fuoco proveniente dell'elinucleo di Genova. Sul posto presente anche il personale delAlpino.

