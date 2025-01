Sport.quotidiano.net - Serie D, girone C. Villa Valle da trasferta. Cinquina Caravaggio. Virtus senza difesa

Turno infrasettimanale agrodolce ieri per le squadre lombarde impegnate nel durissimoC dellaD. Giornata di campionato certamente positiva per il, vittorioso a Carlino (logisticamente non semplice in provincia di Udine) e che permane in zona playoff. Per contro è stato un pomeriggio sicuramente da dimenticare per la Real Calepina, travolta in casa dal poker della capolista Treviso, che allunga sulle Dolomiti Bellunesi fermate dall’Adriese. Spiccano le sconfitte dellaCiserano Bergamo con una “manita“ rimediata ad Este e la vittoria sempre con un pokerissimo e clean sheet delsul Lavis in Trentino. RISULTATI 22a GIORNATA: Adriese-Dolomiti Bellunesi 0-0, Bassano-Chions 1-0, Brusaporto-Calvi Noale 2-1, Cjarlins Muzane-0-2, Este-Ciserano Bergamo 5-3, Luparense-Brian Lignano 2-1, Mestre-Campodarsego 0-2, Portogruaro-Montecchio 0-0, Real Calepina-Treviso 1-4, Lavis-0-5.