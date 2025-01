Formiche.net - Semiconduttori, IA e tecnologie quantistiche. Così l’Ue vuole proteggere le sue eccellenze

Leggi su Formiche.net

La Commissione europea ha presentato una raccomandazione agli Stati membri per avviare lo screening degli investimenti in uscita da imprese europee verso Paesi terzi. L’iniziativa mira atre settori tecnologici considerati critici:, intelligenza artificiale e. Ovvero aree in cui la competizione con la Cina è particolarmente accesa. Maroš Šef?ovi?, commissario per il commercio e la sicurezza economica, ha sottolineato che l’attuale situazione geopolitica rende necessario un approccio più consapevole: “è e rimarrà tra i leader nell’attrarre e generare investimenti di livello mondiale. Tuttavia, è fondamentale comprendere meglio i rischi potenziali che ciò può comportare”.Un sistema di monitoraggio temporaneoLa raccomandazione, valida per i prossimi 15 mesi, prevede che ogni Stato membro analizzi gli investimenti in uscita e segnali i rischi identificati entro il 15 luglio 2025.