Pronosticipremium.com - Rensch a un passo, forbice di 2 milioni con l’Ajax: la Roma chiude per il terzino

Leggi su Pronosticipremium.com

Scavallata la metà di gennaio, Ranieri è ancora in attesa di nuovi volti per la sua, quei colpi che lui stesso ha sottolineato essere necessari per rendere un’annata tra le più difficili degli ultimi anni quantomeno dignitosa. Finora solo la cessione di Le Fée tra le ufficialità, con Ghisolfi chiamato a muoversi anche in entrata, e finalmente potrebbero essere maturi i tempi per il primo acquisto di questa campagna invernale: come riportato da Sky Sport, è ad unl’arrivo di Devyne.Che le sensazioni buone ci fossero non era un mistero, ma la svolta sarebbe arrivata in nottata: laconè di soli 2e non più di 4, con il club olandese che ha dunque abbassato le sue richieste per i cartellino del classe 2003. Una scelta abbastanza fisiologica di chi sa che, senza scendere a compromessi, perderebbe il giocatore a zero, visto il contratto in scadenza a giugno prossimo ed un accordo fino al 2029 già trovato da