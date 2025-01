Lanazione.it - Prato, furto da 30mila euro al Bar Valentina: rubati "gratta e vinci" e sigarette

, 16 gennaio 2025 - Brutta nottata quella scorsa per il Bar. L'attività di via Roma è infatti stata presa d'assalto da cinque malviventi (come testimoniato dalle telecamere interne), che dopo aver tagliato l'inferriata della porta hanno fatto irruzione, rubando, "" e il fondo in cassa, per un totale di circa. «Non è la prima volta che subiamo un, ma mai di queste proporzioni - il racconto sconsolato del titolare Massimo Gheri - L'ultima volta risaliva all'agosto del 2021 e in zona, almeno di recente, non era successo niente di che. Credo che questo gruppetto di ladri fosse organizzato: secondo me sapevano che avevo appena fatto rifornimento e sono andati a colpo sicuro. Adesso sono rimasto a corto di prodotti». Il gestore del bar è stato avvertito dall'allarme di cui è fornita l'attività e dalla telefonata di un residente di via Roma.