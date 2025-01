Mistermovie.it - Mister Movie | Si vocifera che un nuovo film di “Resident Evil” sia in fase di sviluppo con un regista assolutamente perfetto

Il franchise dipotrebbe presto tornare sul grande schermo con unadattamento cinematografico, secondo un rumor riportato da Bloody Disgusting. Questa volta, ilsi concentrerebbe sul prequel videoludico0, originariamente pubblicato su Nintendo GameCube nel 2002. Il progetto sembra essere una mossa strategica per mantenere i diritti cinematografici del franchise da parte di Screen Gems e Constantins, che devono pubblicare unogni cinque anni per non perderne il controllo.UnTentativo Dopo le Critiche a “Welcome to Raccoon City”L’ultimodel franchise,: Welcome to Raccoon City (2021), non ha brillato né tra il pubblico né al botteghino, incassando 42 milioni di dollari a fronte di un budget di 25 milioni. Nonostante questo, l’obbligo contrattuale spinge lo studio a lavorare a unprogetto.