Lo United venderà Garnacho solo se il Napoli offrirà quanto il Psg ha offerto per Kvaratskhelia

Secondo il giornalista inglese di TalkSport, Ben Jacobs, esperto di calciomercato, trac’è un divario significativo sulla valutazione di. Stando così le cose, l’argentino non si muoverà da Manchester. I Red Devils non hanno alcuna intenzione di vendere a gennaio il calciatore.La posizione dellopotrebbe cambiarese ilè pronto a mettere sul tavolo la stessa cifra che il Psg ha speso per.Tradivario significativo perScrive Jacobs su X:“C’è un divario significativo nella valutazione di Alejandrotra ile il Manchester. Lonon sta cercando attivamente né spinge per vendere a gennaio e si impegnerà in modo significativose verrà fatta un’offerta simile al pacchetto per Khvicha