L’Everton ha bisogno di molta più qualità e Calvert-Lewin può lavorare di più

2025-01-16 01:01:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Il nuovo allenatore delDavid Moyes ha rovinato la prestazione dei suoi giocatori in possesso di palla contro l’Aston Villa – e ha ribadito il suo desiderio di aiutare l’attaccante fuori forma Dominica segnare di nuovo.Dodici anni dopo aver lasciato il club dopo il suo primo periodo di 11 anni al Goodison Park, Moyes ha supervisionato la sua prima partita meno di una settimana dopo l’esonero del predecessore Sean Dyche mentre i Villans ospiti vincevano un incontro molto combattuto 1-0.“Non mi faccio illusioni sul lavoro che devo fare”, ha detto Moyes a TNT Sports dopo un risultato che ha mantenuto i Toffees un punto sopra la zona retrocessione dopo una serie di un gol in sei partite di campionato.