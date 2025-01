Ilrestodelcarlino.it - L’economia e la solidarietà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tornano ’I martedì di San Domenico’, eccezionalmente. di giovedì. Questa sera alle 21 si parla di ’Economia e pace: un’alleanza possibile’. Protagonisti dell’incontro sono Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia, il cardinale Matteo Zuppi e Annamaria Tarantola, economista, già presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice. L’incontro sarà moderato da Giorgio Tonelli, mentre i saluti in apertura sono affidati ad Alberto Neri, responsabile Chapter Bologna della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice, e Gianluca Galletti, presidente Ucid nazionale. "Questo incontro – commenta Galletti – vuole essere un momento di riflessione per promuovere una visione delche metta al centro i valori della, della pace e del bene comune. Il nostro impegno locale qui a Bologna riflette l’importanza di lavorare insieme per affrontare le sfide globali con uno sguardo radicato nel territorio".