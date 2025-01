Calciomercato.it - L’affare spacca in due la Juventus: “Una follia”

Leggi su Calciomercato.it

Dalle ultime posizioni alla presa di posizione che arriva all’istante: nuovo caos in casa bianconera. Il motivoSono giorni frenetici in casa, sia sul fronte entrate che su quello uscite. Dopo aver trovato l’accordo con il Psg per l’arrivo in prestito di Kolo Muani, che ha già sostenuto le visite mediche di rito, i bianconeri sono ancora alla ricerca di nuovi innesti in difesa. Sul fronte acquisti quella che sta per volgere al termine è stata una giornata sostanzialmente interlocutoria. Da segnalare, invece, quanto sta succedendo soprattutto sul fronte Cambiaso, per il quale il pressing del Manchester City è sempre più costante.in due la: “Una” (LaPresse) – Calciomercato.itCon Guardiola che sta premendo affinché l’operazione possa concretizzarsi già nel mercato di gennaio, lastudia l’evolvere della situazione.