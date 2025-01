Formiche.net - Italia e 5G. Perché la rete resterà in parte “made in China”

Leggi su Formiche.net

Nel 2028 alcuni Paesi dell’Unione europea (tra questi Danimarca, Estonia e Lituania) e il Regno Unito dovrebbero avere completato il processo di rimozione di apparecchiature cinesi dallaradio dall’infrastruttura 5G. Alcuni di loro si trovano già in una situazione in cui i fornitori che la Commissione europea definisce “ad alto rischio” (come Huawei e Zte) non trovano spazio. L’, invece, dovrebbe passare dal 35% di utenti su 5G radio “in” del quarto trimestre dell’anno scorso al 28% nel 2028.Queste stime sono presenti nel rapporto “The Market for 5G RAN in 2024: Share of Chinese and Non-Chinese Vendors in Europe” pubblicato nei giorni scorsi dalla società di consulenza danese Strand. La quota di mercato è analizzata, si legge, considerando le apparecchiature installate, una misura più accurata del rischio per utenti e nazioni rispetto ai dati sulle vendite annuali.