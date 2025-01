Movieplayer.it - Il Nibbio: Claudio Santamaria nel nuovo trailer del film che celebra la storia di Nicola Calipari

La pellicola arriverà al cinema nel 20° anniversario della scomparsa di, Alto Dirigente del SISMI Il prossimo 4 marzo 2025 cadrà il 20° anniversario della scomparsa di, Alto Dirigente del SISMI che ha sacrificato la propria vita per salvare quella della giornalista de Il Manifesto Giuliana Sgrena, rapita in Iraq da una cellula terrorista. Il giovedì seguente, il 6 marzo, Notorious Pictures porterà al cinema Ilcon protagonistanel ruolo die con Sonia Bergamasco e Anna Ferzetti, rispettivamente nei panni di Giuliana Sgrena e di Rosa, per la regia di Alessandro Tonda. Poco fa è stato diffuso unufficiale, che vi mostriamo di seguito. .