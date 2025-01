Isaechia.it - Grande Fratello, la mamma di Alfonso D’Apice sbotta sui social dopo alcuni sfottò fatti al figlio: “Bullismo e offese”

Leggi su Isaechia.it

Ladiè intervenuta suiper dire la sua in merito ad alcune situazioni poco piacevoli che si sono create all’interno della Casa del.In particolare la signora Maria non ha gradito“soprannomi” attribuiti alda parte di Tommaso Franchi. L’idraulico in, spesso si ritrova a parlare anche con gli altri inquilini proprio dinon nominandolo mai per nome ma dandoglisoprannomi poco carini. Pochi giorni fa inTommaso, trovandosi a parlare con Mariavittoria Minghetti che gli raccontava di un colloquio proprio con, ha esordito dicendo:E “parrucchino” cosa ti ha risposto? Perché ti rode il cu*o, parrucchino! Certo che gli rode il sedere.Ma questo non è l’unico termine attribuitogli da parte di Tommaso che, sempre parlando con la fidanzata ha successivamente aggiunto:No, mi nominava il tuo amico “spelacchiato“.