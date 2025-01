Dilei.it - Giulia De Lellis in rosso per il compleanno: il look e la dedica di Tony Effe

Ventinove sono le candeline cheDeha dovuto spegnere al di sopra della sua torta di: il 15 gennaio è stata una giornata decisamente speciale per l’Influencer romana che non solo ha compiuto gli anni, circondata dal tepore che solo l’amore delle persone care e dei fan più affezionati sa irradiare, ma ha persino raggiunto un importante traguardo lavorativo. Con quale outfit ha festeggiato degnamente la bellissima giornata? Vediamolo.Deha festeggiato ilin total-red: focus sulIl via ai festeggiamenti per ildiDeè, con ogni probabilità, coinciso con le prime ore del 15 gennaio: come documentato fedelmente dalle storie postate su Instagram dalla neo-ventinovenne, il primo scatto del giorno risale al mattino quando – ancora in pigiama – sorpresa da inattesi, dolci pensieri da parte dei suoi affetti, si intravedeva sullo sfondo un enorme mazzo di rose rosse.