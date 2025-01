Ilgiorno.it - Come gestire un museo?. Via ai corsi della terza età

Leggi su Ilgiorno.it

Al via il secondo semestre dell’Anno accademico 2024-25 dell’Universitàetà di Muggiò con un’ampia offerta die conferenze che prenderanno il via lunedì 20 gennaio. L’Universitàetà propone anche una serie di nuove iniziative aperte a tutti i cittadini, tra cui un corso di Formazione in principi e tecniche museali organizzato dalEtnologico di Monza e Brianza. Il corso di 12 conferenze, che si terranno ogni mercoledì dalle 17 alle 18.15, è rivolto principalmente ai volontari museali, ma aperto a chiunque sia interessato ad approfondire le proprie conoscenze. Inoltre l’Università propone un ciclo di conferenze culturali che affronteranno temi di grande attualità,l’affitto e il condominio, l’intelligenza artificiale, il codicestrada, i diritti dei consumatori, la capacità giuridica e la sfera amorosa nella seconda metàvita.