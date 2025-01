Secoloditalia.it - “Cambiare l’acqua ai fiori”, non solo un libro: un film sulla guardiana del cimitero che conquistò il mondo

“A ben vedere le coppie che non urlano, non si arrabbiano mai e si trattano con indifferenza spesso vivono nella più grande violenza che ci sia”, è una delle frasi più illuminanti di “ai”, romanzo bestseller di Valérie Perrin, diventerà un. Le riprese inizieranno nel mese di maggio in Francia: si tratta di una produzione Palomar, con la francese 24 25s, entrambe società del Gruppo Mediawan. Uncoprodotto e distribuito da StudioCanal, con il supporto di Canal+ e Netflix.A dirigere l’adattamento cinematografico, il regista Jean-Pierre Jeunet (‘Il favolosodi Amélie’, ‘Una lunga domenica di passioni’), mentre a interpretare il ruolo della protagonista Violette Toussaint ci sarà l’attrice Leïla Bekhti, vincitrice nel 2011 del César Award come Miglior promessa femminile.