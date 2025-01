Ilnapolista.it - Calafiori: «A 16 anni, dopo l’infortunio, mi avevano detto che non sarei potuto tornare a giocare»

Leggi su Ilnapolista.it

Riccardo, difensore dell’Arsenal, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport. Al centro dell’intervista il suo immediato ambientamento a Londra e nell’Arsenal.: «Motta mi ha cambiato la carriera»«Ancora non me lo spiego neanche io come ho fatto, sapevo quanto fosse differente la Premier, mi ero dato dei mesi, dei giorni di adattamento, ma devo dire che, anche grazie all’Arsenal, che mi ha aiutato a non sentire la mancanza dell’Italia, sono partito subito forte, mi hanno saputo gestire soprattutto il primo mese e poi sono partito».Qual è la prima cosa che le haArteta quando l’ha vista?«Era già tanto che stavamo parlando, ci sentivamo anche prima dell’Europeo. La prima cosa che mi haè stata: ‘Devi venire qua’. Poi mi ha mostrato il progetto, l’idea che aveva su di me e non potevo che essere d’accordo con lui.