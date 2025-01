Nerdpool.it - Anime sulla Seconda Guerra Mondiale: nuovo trailer e data di uscita

Per commemorare l’80° anniversario dalla, il manga struggente e pluripremiato di Kazuyoshi Takeda, Peleliu: Guernica of Paradise, sarà adattato in un film d’animazione. Insieme a Verso una Nobile Morte di Shigeru Mizuki e I Tre Adolf di Osamu Tezuka, Peleliu: Guernica of Paradise è considerato uno dei grandi manga che rappresentano gli orrori della.I piani per un adattamento animato di Peleliu: Guernica of Paradise erano stati annunciati per la prima volta nel 2021. Tuttavia, i fan del manga sono stati recentemente deliziati con numerosi nuovi dettagli, oltre al primo teaserdel film, che include anche unadi.Toei Animation (One Piece) supervisiona ilfilm d’animazione. Goro Kuji (Chained Soldier) farà il suo debutto alla regia, dirigendo ilprogetto.