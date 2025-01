Ilnapolista.it - Amorim “avvisa” il Napoli: «Garnacho deve migliorare in fase difensiva»

Leggi su Ilnapolista.it

Alla vigilia della sfida contro il Southampton di Premier League, il tecnico del Manchester United Rubenha parlato di Alejandro. L’ala argentina è un obiettivo delper il mercato invernale; gli azzurri devono infatti sostituire Kvaratskhelia, che nelle prossime ore firmerà con il Psg.” il: «inha dichiarato:«ha talento, è chiaro, maimparare a giocare in una posizione diversa.giocare meglio dentro al campo. Sta migliorando indi recupero senza palla, ma così facendo a volte non è nel posto giusto per ripartire con le transizioni, come in passato. Io preferisco difendere e poi costruire con tutta la squadra per raggiungere la porta avversaria. Ma in allenamento sta migliorando.