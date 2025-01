Bergamonews.it - Vendita di materassi: i dati di un mercato in forte crescita

Ildeigode di un’ottima salute e le previsioni per il futuro sono più che floride, per questo motivo si segnala come uno dei settori con le più alte opportunità di sviluppo, soprattutto per le aziende che vendono tramite il web e che operano su scala internazionale.Questo è ciò che è emerso da un recente studio pubblicato dalla piattaforma Statista, realtà di fama mondiale considerata un autentico punto di riferimento nel mondo ‘Stats’.Non esitiamo, dunque, e sveliamo le cifre più emblematiche.Un valore globale da 35,71 miliardi di dollari, destinato a crescereSecondo Statista, nell’anno appena iniziato il valore complessivo di questo settore raggiungerà, su scala globale, i 35,71 miliardi di dollari americani.Si tratta di una cifra altisonante, non c’è che dire, ma le prospettive per il prossimo futuro sono ancor più rosee: il ‘segno +’, infatti, sarà una costante degli anni a venire.