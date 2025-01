Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Ieri ripresa allenamenti all’Acquacalda. Semprini, Di Gianni e Lollo sono recuperati

Ottime notizie dal Bertoni dell’Acquacalda, dove la Robur ha ripresogliin vista della trasferta di domenica sul campo della Flaminia Civita Castellana (fischio di inizio alle 14,30): Mauro, Vincenzo Die Lorenzohanno ripreso a lavorare regolarmente con i compagni. Dopo il lungo stop non saranno al top della condizione, ma il loro rientro è comunque positivo. Il recupero di Di, inoltre, permetterà a mister Magrini di avere una freccia in più al suo arco, nella scelta del 2006, con maggiori possibilità per Giusti di indossare i guantoni. Per la sfida del Turiddu Madami l’allenatore bianconero avrà di nuovo a disposizione anche Giovanni Farneti out a Montevarchi causa squalifica (con l’ammonizione rimediata al Brilli Peri, in diffidaentrati Galligani e Morosi: al prossimo giallo saranno stoppati dalla giustizia sportiva).