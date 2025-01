Trema la terra a Modena avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3 5 | la situazione

Leggi su Dayitalianews.com

Oggi, 15 gennaio, èta lanella bassa modenese a causa di unadiche è stata sentita abbastanza chiaramente da una fetta molto ampia della popolazione. Il sisma è stato registrato alle 16:30 e i sismografi dell'Ingv lo hanno categorizzato come unadi3.5 con ipocentro a 8 km di profondità. L'epicentro invece si è registrato a nord di Finale Emilia, benché il boato e gli effetti dellatellurica si sono sentiti fino a Mirandola, San Felice e altri centri della pianura. Tantissime le segnalazioni degli utenti sui social, da Ferrara a Cento fino a Gavello di Bondeno, ma per il momento non si registrano danni a cose o persone.