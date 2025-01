Spazio, lancio di successo per Lugre

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.08 Iniziato il viaggio di(Lunar Gnss Receiver Experiment), il ricevitore satellitare interamente progettato e realizzato in Italia per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana, frutto della collaborazione tra Asi-Nasa. "Un viaggio davvero sfidante pere per l'Italia" e una "nuova missione che va a rafforzare i rapporti strategici con gli Usa e la Nasa", sottolinea il presidente Asi, Valente.è stato lanciato dal razzo vettore Falcon 9 di SpaceX; a bordo anche Resilience, rover lunare privato giapponese.