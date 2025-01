Donnapop.it - Simone Montedoro malattia: sapete che tumore ha avuto l’attore e come sta oggi?

Leggi su Donnapop.it

ha combattuto contro una tremenda: in passato, nel 2004, alè stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin, undel sistema linfatico. Il noto personaggio, qualche tempo fa, ne ha parlato a lungo con Serena Bortone nello studio diè un altro giorno, ma cosa ha raccontato?Leggi anche: Pierdavide Carone e la terribileche gli ha cambiato la vita: ecco cosa avevaabbiamo accennato, il linfoma di Hodgkin è undel sistema linfatico che ha origine dai linfociti B presenti in diversi linfonodi del corpo; ad esempio nella milza, nel midollo osseo, nel sangue e in numerosi altri organi. Questo sistema,sappiamo, ha il compito di difendere l’organismo dagli agenti esterni e dalle malattie.Chehaha combattuto con la suadiversi anni fa: nel 2004 la prima diagnosi di linfoma di Hodgkin.