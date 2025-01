Liberoquotidiano.it - "Siete testimoni di Geova?". Pugno di ferro Putin: quanti anni di carcere si beccano due poveracci

Leggi su Liberoquotidiano.it

di? In galera. Ildurissimo di Vladimir, che per motivi politici e sociali ha reso la religione cristiano-ortodossa una religione di Stato, colpisce durissimo i fedeli delle altre fedi. Un tribunale di Sebastopoli, nella Crimea che la Russia si è di fatto annessa nel 2014, ha condannato duedia seidi reclusione per il solo fatto di aver professato la propria fede. A denunciare l'accaduto Radio Liberty, citando l'ufficio stampa dell'Associazione europea deidi. La stessa notizia peraltro è pubblicata anche dalla ong per la difesa dei diritti umani Ovd-Info sul suo sito internet. Nel 2017 il gruppo religioso deidiè stato definito "estremista" dalle autorità russe, che perseguitano i fedeli con arresti e perquisizioni violando la libertà di religione formalmente ancora garantita dalla Costituzione russa.