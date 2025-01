Romadailynews.it - Roma: due arresti per spaccio a Palestrina, in manette 47enne e 17enne

I Carabinieri della Compagnia di, durante l’ultimo fine settimana, hanno arrestato uned un, entrambi gravati da precedenti di polizia, poiche’ ritenuti gravemente indiziati dei delitti di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti.In particolare, venerdi’ scorso, i militari sono intervenuti in via Prenestina, zona condominio Sirio dove, dopo aver notato un via vai di giovani, hanno sorpreso ilpoco dopo aver ceduto ad uno di questi una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ben 1.830 euro in contanti oltre a 113 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana.Lo stesso giorno i controlli sono proseguiti nel quartiere Scacciati, dove i Carabinieri hanno sorpreso ilmentre era intento ad occultare una bustina in un vicino anfratto.