Ilrestodelcarlino.it - Ripresa di nascosto in bagno, violenza su una tredicenne: condannato un allenatore

Ancona, 15 gennaio 2025 – Avrebbe trascurato la scuola per la pallavolo così quando i genitori l’avevano messa davanti ad una scelta, o studi o lasci lo sport, il suosi sarebbe offerto di aiutarla nei compiti in modo da recuperare quei brutti voti. Per un periodo la ragazzina, 13 anni, aveva frequentato la casa dell’, 60enne. Un giorno però ha fatto una telefonata strappalacrime al padre. “Vienimi a prendere ti prego, non voglio più stare qui”. Dietro quella chiamata è esplosa un’accusa gravissima. La minorenne avrebbe trovato neldell’abitazione del suo, un Comune dell’Anconetano, un cellulare che la riprendeva mentre si spogliava nella stanza. In quel momento la 13enne ci era entrata per provarsi la nuova divisa della squadra, pantaloncini e maglietta con le maniche corte.