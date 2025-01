Quotidiano.net - Pizzaiolo catturato dagli ucraini, in Italia deve scontare sette anni per abusi sessuali su una bambina

Ha alle spalle due condanne, per omicidio e persu una bimba. Ex guardia giurata, poi, ora GiCenni, 51, napoletano, è riapparso in un video diffuso da Kiev dove appare provato, con la barba lunga, e racconta di essere statonel Donbass, dove stava combattendo per la Russia. "Mobilitato illegalmente" dice lui. "Non voglio combattere – dice – e voglio ritornare in", malgrado la pena detentiva che lo attende. Il 51enne alcunifa si è trasferito in Russia, dopo essere stato condannato indue volte: la prima per omicidio, reato per il quale ha scontato la pena. Nel 1999 Cenni lavorava come guardia giurata a Milano e fu riconosciuto colpevole per l’uccisione di un collega. La seconda condanna invece è per molestieai ddi una bimba di 7