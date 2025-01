Quotidiano.net - Pitti Uomo guarda all’estero e rilancia

Leggi su Quotidiano.net

di Eva DesiderioFIRENZELeonardo Penne ha 21 anni ed è lui il futuro della moda italiana in Italia e nel mondo. Realizza la famosa Tramezza, scarpa maschile al top di Ferragamo, con la maestria che gli proviene da essere figlio d’arte, in quella Napoli prodigiosa dove ancora accadono questi miracoli di manifattura, dove lavora nel laboratorio di famiglia acquisito dalla maison fiorentina presieduta da Leonardo Ferragamo. Il suo volto impegnato ma sempre sorridente è una delle immagini forti del107 che si è aperto ieri mattina, e le mani di questo giovane artigiano dovrebbero essere fotografate e affisse come un manifesto di speranza sui muri di ogni città. Ed è stato bello vederlo lavorare con strumenti antichi intorno ai riti eterni del fatto a mano per questi capolavori per i quali occorrono 15 ore di lavoro di équipe e un mese di realizzazione totale.