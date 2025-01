Mister Movie | Jared Padalecki Prende il Ruolo di Medico in un Nuovo Show Medico Texano per la CBS

Leggi su Mistermovie.it

Dopo aver concluso la sua esperienza nel dramma western Walker della CW,ha trovato il suo prossimo progetto sotto la guida dellarunner Anna Fricke. Il veterano di Supernatural è stato scelto per ilprincipale in unmedical drama senza titolo in arrivo sulla CBS. Questosegna il suo ritorno sul piccolo schermo, dopo un’assenza di sei mesi dalla fine di Walker.IldinelMedical Dramainterpreterà undi campagna “testardo e devoto”, che pratica una medicina improvvisata ma genuina in una clinica mobile situata nel deserto rurale del Texas. Il personaggio sarà affiancato da una giovane dottoressa, che sta cercando di sfuggire al suo passato. Insieme, i due protagonisti curano le ferite fisiche e emotive della loro comunità emarginata.