Sbircialanotizia.it - Meta licenzia 3.600 dipendenti. Zuckerberg: “Via chi produce meno”

Leggi su Sbircialanotizia.it

La ristrutturazione riguarderà circa il 5% della forza lavoroha in programma per quest'anno un taglio del 5% della forza lavoroproduttiva. Lo avrebbe annunciato ailo stesso fondatore e amministratore delegato Markin una nota interna, secondo quanto riporta il blog 'The Verge'. Nell'ambito della ristrutturazione, aiche ricevono .L'articolo3.600: “Via chi” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.