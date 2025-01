Butac.it - Le nuove tecnologie e i vecchi docenti

Leggi su Butac.it

Oggi trattiamo un post, divenuto virale, che non è bufala. Questo:“MA STIAMO IMPAZZENDO? Una mamma mi ha detto: «Mio figlio ha chiesto a ChatGPT di scrivere un tema sul secondo capitolo de I Promessi Sposi di Manzoni inserendo nel tema gli errori che farebbe un quattordicenne».Questa è una cosa che mi ha fatto rabbrividire. E a me dispiace. ma non per la scuola, perché la scuola la finirete, vi diplomerete.Se il vostro obiettivo è arrivare al diploma, usate ChatGPT. Ma se il vostro obiettivo è essere uomini e donne di valore, cioè riuscire un domani a essere e lavorare meglio degli altri, dovete saper essere smart. Ma dovete essere voi smart, non ChatGPT.Quello che a me preoccupa è essere un quattordicenne al giorno d’oggi. In quasi vent’anni di insegnamento, dal 2007 al 2025, ho visto il quoziente intellettivo crollare e la soglia dell’attenzione abbattersi.