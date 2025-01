Quotidiano.net - Il consigliere comunale contro le colleghe:: "Tornate a fare le casalinghe"

Silvio Viale,Radicale torinese non nuovo alle polemiche e alle uscite sopra le righe, è di nuovo al centro della bufera per avere pronunciato durante la seduta di lunedì del Consiglio, rivolgendosi ad alcune, la frase "se l’aspetto dell’antipatia personale prevale su quello politico avete sbagliato lavoro,nei vostri quartieri ale". Viale è noto per la sua attività medica, per la battaglia pro aborto e per la libertà di scelta delle donne ed è coinvolto in un’inchiesta dopo le accuse di molestie da parte di alcune pazienti, accuse che lui ha sempre respinto. "Nessun sessismo, la questione era politica", ha replicato Viale.