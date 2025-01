I treni in ritardo costano fino a 316 miliardi di euro l’anno danni per lavoratori e imprese

Quifinanza.it - I treni in ritardo costano fino a 3,16 miliardi di euro l’anno, danni per lavoratori e imprese

Tanti, troppi ritardi sulle reti ferroviarie italiane. Unimpresa stima una perdita di 3,16, tutto a carico di persone e aziende, oltre che a danno dell’immagine internazionale dell’Italia.Il danno collaterale deiinDopo un 2024 da dimenticare, la stima di Unimpresa non è un grande risultato da rivendicare. In questi giorni colpisce il piano del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che vorrebbe ridurre i disagi diminuendo il numero dei.Un modello che potrebbe funzionare su una semplificata cartina ferroviaria italiana, e che invece, secondo diverse voci tra cui gli esperti di Unimpresa, necessita di un generale miglioramento delle infrastrutture e nuovi binari. Perché sì, il problema è sempre lo stesso: in caso di guasto (che può sempre accadere), non ci sono binari alternativi e basta una singola stazione bloccata da un chiodo per fermare mezzo Paese.