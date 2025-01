Laprimapagina.it - Guendalina Consoli in concerto a Catania

Sabato 18 gennaio 2025 alle ore 19:30,sarà inpresso la Chiesa di San Domenico di, nel suggestivo Salone Biblioteca “Vincenzo Romano”. L’evento fa parte della Terza Stagione Concertistica di Armonie in Musica, sotto la direzione artistica di Sonia Maria Fortunato. L’ingresso è libero, con un contributo volontario destinato al restauro dell’Organo a Canne della Chiesa di San Domenico. Durante il, l’artista avrà il piacere di presentare al pubblico “Gocce di Romanticismo”, pubblicato da TRP MUSIC, un progetto discografico che la pianista siciliana ha focalizzato seguendo una scelta emozionale di miniature musicali del periodo romantico. L’itinerario artistico selezionato comprende brani in “piccola forma” di Liszt, Chopin, Abelardo, Glinka, Massenet, Debussy e Fanny Mendelssohn: gocce in grado di concentrare in poco tempo la vasta concezione poetica e musicale dello specifico artista, dando la possibilità all’interprete e all’ascoltatore di “viaggiare” senza mai rimanere vincolato ad un unico “luogo”, concedendosi e concedendo libertà.