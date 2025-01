Biccy.it - Giovanni Ciacci torna in tv dopo anni di silenzio: “Ero in blacklist”

to in video a distanza di un paio d’dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip terminata, purtroppo per lui, non nel migliore dei modi. Era ottobre 2022.Oggi,aver lamentato di essere finito in unatelevisiva,ha ritrovato la sua luce grazie proprio a Caterina Balivo che lo ha lanciatofa a Detto Fatto.@Cinguetterai pic.twitter.com/qzDO56cSp2— cinguettavideofoto (@cinguettavideo2) January 15, 2025@caterinabalivo e @di nuovo insieme..bellissima questa cosa..#LaVoltaBuona #LVB pic.twitter.com/JnUsbVhyN9— Antonio Grelli (@Antonio43910358) January 15, 2025in tvdi: “Ero in”“Se esiste unadella tv? In realtà esistono più” – le sue paroleaver constatato di non essere più invitato in tv – “Esistono in tutti i poli televisivi e con motivazioni diverse (politiche, orientamento, appartenenza, simpatia o antipatia).