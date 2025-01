Lopinionista.it - Consulta, Conte: “La maggioranza non può scegliersi un giudice neutrale”

Il leader del M5S, GiuseppeROMA – “Non sarà possibile, se fosse questo non ci stiamo!”. Così Giuseppe, leader del Movimento 5 stelle, ha risposto alla domanda se abbia la sensazione che sia a rischio l’accordo “di metodo” e che laprema sulla scelta di un tecnico di suo gradimento invece che “”, nella quaterna dei giudici costituzionali che devono essere eletti dal Parlamento.L’accordo “di metodo” citato dal leader pentastellato è un pilastro fondamentale per garantire l’imparzialità e la credibilità delle istituzioni. La scelta dei giudici costituzionali, infatti, rappresenta un momento cruciale per l’equilibrio democratico del Paese, e per questo motivo è fondamentale che avvenga nel rispetto delle regole e senza condizionamenti politici.L'articolo: “Lanon puòun” L'Opinionista.