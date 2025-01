Lanazione.it - Castelnuovo d’Avane, al via il percorso di partecipazione

Arezzo, 15 gennaio 2025 –, al via ildiIl progetto pilota di rigenerazione socio-culturale del Borgo dicompie un altro passo e chiama a raccolta cittadini, imprese e territorio per definire ‘il modello’ di rigenerazione del borgo scelto da Regione Toscana per il progetto finanziato con 20 milioni dal Pnrr. Giovedì 16 gennaio, dalle 12 alle 13, nel webinar dal titolo ‘Inclusione e: verso una piattaforma territoriale collaborativa’, sarà illustrato ildiche ‘Avane centrale creativa’ guiderà tra gennaio e aprile 2025. Basta iscriversi per ricevere il link e seguire così l’evento on line (https://www.promopa.it/scheda-iscrizione-meeting/?cp=AVANECREATIVA16012025), nel quale sono naturalmente previsti gli interventi del pubblico.