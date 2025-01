Quifinanza.it - Btp Green sempre più amati, acquisti record in Italia: rendono oltre il 4% e sono super sicuri

C’è un titolo che sta particolarmente piacendo aglini, per la sua affidabilità, remunerazione e natura. Si tratta del Btp, di cui il ministero dell’Economia ha annunciato proprio qualche giorno fa il notevole successo del nuovo collocamento. Quali caratteristiche ha questo Btp, come funziona, quali vantaggi assicura e quanto rende?Cos’è e quanto rende il nuovo BtpTanto per cominciare, va detto che i Btpuna recente novità nel panorama dei titoli di Statoni. Nati per sostenere la transizione ecologica del nostro Paese, stanno diventando via viapiù uno strumento finanziario interessante per chi vuole investire qualche risparmio senza rischiare troppo.I proventi di questi titolidestinati al finanziamento di spese dello Stato, che generano impatti ambientali positivi.