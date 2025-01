Blackrock chiude il 2024 con un utile oltre i 63 miliardi

Lapresse.it - Blackrock chiude il 2024 con un utile oltre i 6,3 miliardi

ha chiuso ilriportando unnetto di 6,369di dollari, in crescita del 16% rispetto all’anno precedente. I ricavi ammontano a 20,407in crescita del 14% mentre gli asset under management sono cresciuti del 15% a 11.551,251di dollari (erano a 10.008,995nel 2023). Nel quarto trimestre dell’è stato di 1,67in crescita del 21%, con ricavi per 5,677in aumento del 23% e una crescita degli asset under management del 15%. Neli clienti hanno affidato auna raccolta netta record di 641di dollari, di cui 281nel quarto trimestre, per due trimestri consecutivi di flussi record.“Ilè stato anche un anno fondamentale per le acquisizioni strategiche basate sul servizio clienti, la tecnologia e la scala – dice Laurence Fink, presidente e ceo di– il nostro modello operativo ha fornito prestazioni eccezionali in un anno di cambiamenti significativi.