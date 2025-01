Bafta ‘Conclave’ ed ‘Emilia Pérez’ dominano le nomination

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –edledei, i cosiddetti ‘Oscar britannici’, tra gli appuntamenti più attesi della stagione dei premi. Il thriller ambientato in Vaticano di Edward Berger ha ottenuto 12 candidature, tra queste Miglior film, Miglior regista, Miglior attore protagonista per Ralph Fiennes, Miglior attrice non protagonista per Isabella Rossellini, Miglior sceneggiatura non originale e Miglior film britannico. Sono 11, invece, leal musical su un boss trans del cartello messicano di Jacques Audiard. Tra queste, Miglior film, Miglior regista, Miglior attrice protagonista per Karla Sofía Gascón, Miglior attrici non protagoniste per Zoe Saldaña e Selena Gomez, Miglior film in lingua straniera, Miglior sceneggiatura non originale e Miglior colonna sonora.