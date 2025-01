Lanazione.it - Arrestato un truffatore, si finge carabiniere per raggirare un’anziana

Lucca, 15 gennaio 2025 – La Polizia haun diciottenne napoletano colto sul fatto mentre tentava di truffarelucchese, con il classico sistema del falso, grazie all’aiuto di due complici che sono però fuggiti. Venerdì scorso una signora di 84 anni che abita in periferia è stata contattata al telefono di casa da un sedicente maresciallo dei carabinieri, che è riuscito a convincere il figlio dell’anziana, presente in casa, a recarsi con urgenza alla caserma dei carabinieri con il padre, per “urgenti comunicazioni a loro carico“. In questo modo hanno isolato la vittima e hanno consentito al complice di andare nell’abitazione dell’anziana a ritirare i valori senza trovare alcun ostacolo. Alla donna 84enne hanno detto che per evitare l’arresto di marito e figlio, “coinvolti in una grave truffa assicurativa“, avrebbe dovuto consegnare subito l’oro e i soldi che aveva in casa, almeno 600 euro, a un altroche sarebbe arrivato subito a casa sua per ritirarli.