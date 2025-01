Liberoquotidiano.it - Adani insulta Caressa: "Sei un cog***". E Fabio reagisce: volano stracci, tutto in diretta | Video

parole grosse tra Lele. Il primo ha dato letteralmente del "e" al telecronista Sky e il secondo ha risposto per le rime mostrandosi con una maschera di Voldermort e accusando l'ex difensore di Inter e Fiorentina, oggi chiacchieratissimo "polemista calcistico", di aver perso il suo tanto decantato coraggio.nasce dalle parole disul prossimo impegno della Nazionale italiana contro la Norvegia del bomber del City Erling Haaland. "Se dobbiamo avere paura di loro che non fanno la Coppa del Mondo dal 1998 e gli Europei dal 2000 allora stiamo a casa. e poi Haaland è stato annullato da Gatti", aveva detto il telecronista del mitico Mundial 2006., ina Viva el futbol, la trasmissione alla quale partecipano anche Antonio Cassano e Nicola Ventola, dà in escandescenze.