Zaia avverte Lega e FdI | Il futuro del Veneto passa dallo sblocco dei mandati

Smorza i toni, calma gli animi. Ma alla fine, Lucasi gioca il pezzo da novanta. Alla sua solita maniera: criptica, camuffata, apparentemente innocua. “FdI e FI chiedono spazio? Non è un reato di lesa maestà. Il mio? A disposizione del movimento. Lacorrerà da sola, con una lista a mio nome? Dieci mesi sono tanti: faranno ragionare anche i più irredentisti”. Pax veneta, anzi no. “Per ildella nostra regione bisognerà trovare una sintesi all’interno del centrodestra. E la sintesi passerà per forza da cosa vogliamo fare sul terzo mandato”. Equazione semplice:, i suoi ragazzi – un esercito da 1200 amministratori sul piede di guerra – mostra di saperli tenere a bada, lui e lui solo; se però il nodo normativo non dovesse sciogliersi in suo favore, scatenerà l’inferno.