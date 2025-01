Lortica.it - Weekend del settore giovanile amaranto: prestazioni intense tra pareggi, crescita e sfide impegnative

Un fine settimana di emozioni per ildell’Arezzo, impegnato in diverse categorie con risultati che evidenziano, determinazione ecomplesse.Primavera 4Campionato fermo.Under 17 Gubbio – Arezzo 2-2Una gara vibrante tra Gubbio e Arezzo si chiude in parità. Dopo un avvio vivace, i rossoblù colpiscono la traversa al 6’. Al 16’, Minocci finalizza una brillante azioneper il vantaggio. Un errore difensivo consente però al Gubbio diare prima dell’intervallo. Nella ripresa, il Gubbio ribalta il risultato, ma l’Arezzo reagisce con determinazione: al 60’, Valenti segna su assist di Minocci. Poco dopo, un rigore guadagnato da Minocci viene fallito da Valenti. Il 2-2 finale sottolinea ladella squadra.Under 16 Arezzo – Spal 0-0Uno senza reti che lascia un pizzico di amaro in bocca.