Una scia luminosa in cielo | segnalata da migliaia di utenti di cosa si tratta

Un avvistamento di un fenomeno luminoso insolito è stato riportato in diverse località del nord del Perù, inclusi Huarmey, Huaura e Barranca, oltre che nel distretto di Ventanilla a Callao e a Comas. L’evento si è verificato durante le prime ore del mattino, tra le 4 e le 5.30 ora locale, come segnalato dal sito El Comercio. Molti cittadini si sono mostrati preoccupati e confusi riguardo alla natura di ciò che hanno visto.Leggi anche: È morto Fausto Cogliati, autore e produttore di Eros Ramazzotti e UltimoFino a questo momento, le autorità peruviane non hanno fornito dichiarazioni ufficiali, mentre sui social media si sono moltiplicati i video che immortalano il fenomeno luminoso nel.Luis Otiniano, astronomo della Commissione Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo Aerospaziale (Conida), ha dichiarato a Canal N che gli “esperti dell’Osservatorio di Moquegua stanno analizzando questi video e, considerando la velocità di discesa, è possibile che si tratti di satelliti piuttosto che di meteoriti”.