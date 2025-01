Secoloditalia.it - Truffa da mezzo milione di euro sulle borse di studio: a Torino denunciati 80 studenti, tutti stranieri

Leggi su Secoloditalia.it

La guardia di finanza diha scoperto unada oltrediper lediuniversitarie, in collaborazione con l’Edisu (l’ente regionale per il diritto allouniversitario) del Piemonte. Si tratta nello specifico di 513.522,95, finanziati in parte con risorse del Pnrr, ma anche della possibilità di beneficiare dell’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, erogate in due tranche annuali. L’indagine, denominata “Fake Home” ha coinvolto ottanta, in maggioranza iraniani, indiani e pachistani, sia donne che uomini e in differenti sedi degli atenei torinesi. In un appartamento di unrisultavano 66L’inchiesta è partita dall’incongruenza riscontrata tra il numero di contratti di locazione stipulati da un 37enne ucraino residente ae le effettive capacità occupazionali dei quattro immobili in suo possesso: negli stessi, oltre ai reali occupanti, risultavano infatti convivervi, cartolarmente, ben 66